Проаналізувати існуючий YouTube канал та надати рекомендації щодо підвищення переглядів та просування
SMM-менеджер, контент-менеджер у Slyadnev.info в Одесі
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Slyadnev.info - це не просто академія фотографії, це простір, де народжуються таланти! Ми займаємося навчанням фотографії для початківців і професіоналів. І у зв'язку з розширенням, ми шукаємо SMM-менеджера і контент-менеджера. Якщо ти готовий брати на себе відповідальність і відповідати за результат, то тобі до нас!
Обов'язки:
Розробляти та впроваджувати стратегії просування SMM. Якщо у тебе є знання, креативність, ти добре вмієш відчувати бренд - то ти наш кандидат.
Писати сценарії для відео в соцмережі. Ми не шукаємо Шекспіра, але ти маєш вміти вигадувати.
Наповнювати та супроводжувати наші сторінки в соцмережах (Instagram, Tik-Tok). Ми хочемо, щоб наші соцмережі були сповнені творчого та цікавого контенту.
Монтувати частину відео матеріалів (окрім рекламних відео)
Розробляти контент-план, публікувати контент, адаптувати його під кожну з соцмереж строго в дедлайн.
Створювати live-контент з Олександром Сляднєвим.
Аналізувати роботу конкурентів. Ми хочемо бути кращими, і ти маєш допомогти нам у цьому.
Працювати в команді з Олександром Сляднєвим. Нам потрібна людина, яка вміє працювати в команді та готова брати на себе відповідальність.
Тобі важливо:
Бути відповідальним;
Працювати на результат;
Бути креативним;
Досвід вітається, але якщо його немає - потрібне чітке мислення та вміння в реальності аналізувати бренд і створювати план.
Ми пропонуємо:
Онлайн робота (частково робота в офісі в Одесі безпосередньо з Олександром Сляднєвим);
Повна зайнятість;
Можливість працювати і навчатися у професіонала своєї справи і в команді, яка вміє генерувати результат.
Умови співпраці:
Своєчасна оплата праці
Ставка за результатами співбесіди
Повна зайнятість, але можливість плаваючого графіка при збереженні частоти і своєчасності публікацій
Якщо ти готовий узяти на себе відповідальність, перетворити нашу соціальну мережу і довести, що ти найкращий або найкраща, то ми чекаємо на тебе! Для відгуку на цю вакансію, будь ласка, заповніть форму за посиланням.
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