SMM-менеджер, контент-менеджер у Slyadnev.info в Одесі

Slyadnev.info - це не просто академія фотографії, це простір, де народжуються таланти! Ми займаємося навчанням фотографії для початківців і професіоналів. І у зв'язку з розширенням, ми шукаємо SMM-менеджера і контент-менеджера. Якщо ти готовий брати на себе відповідальність і відповідати за результат, то тобі до нас!

Обов'язки:

Розробляти та впроваджувати стратегії просування SMM. Якщо у тебе є знання, креативність, ти добре вмієш відчувати бренд - то ти наш кандидат.

Писати сценарії для відео в соцмережі. Ми не шукаємо Шекспіра, але ти маєш вміти вигадувати.

Наповнювати та супроводжувати наші сторінки в соцмережах (Instagram, Tik-Tok). Ми хочемо, щоб наші соцмережі були сповнені творчого та цікавого контенту.

Монтувати частину відео матеріалів (окрім рекламних відео)

Розробляти контент-план, публікувати контент, адаптувати його під кожну з соцмереж строго в дедлайн.

Створювати live-контент з Олександром Сляднєвим.

Аналізувати роботу конкурентів. Ми хочемо бути кращими, і ти маєш допомогти нам у цьому.

Працювати в команді з Олександром Сляднєвим. Нам потрібна людина, яка вміє працювати в команді та готова брати на себе відповідальність.

Тобі важливо:

Бути відповідальним;

Працювати на результат;

Бути креативним;

Досвід вітається, але якщо його немає - потрібне чітке мислення та вміння в реальності аналізувати бренд і створювати план.

Ми пропонуємо:

Онлайн робота (частково робота в офісі в Одесі безпосередньо з Олександром Сляднєвим);

Повна зайнятість;

Можливість працювати і навчатися у професіонала своєї справи і в команді, яка вміє генерувати результат.

Умови співпраці:

Своєчасна оплата праці

Ставка за результатами співбесіди

Повна зайнятість, але можливість плаваючого графіка при збереженні частоти і своєчасності публікацій

Якщо ти готовий узяти на себе відповідальність, перетворити нашу соціальну мережу і довести, що ти найкращий або найкраща, то ми чекаємо на тебе! Для відгуку на цю вакансію, будь ласка, заповніть форму за посиланням.