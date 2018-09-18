SMM(ведение + таргетированная реклама)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок240 просмотров

https://vk.com/bingoschool

- Успешный опыт работы с таргетированной рекламой, введение и рассылки в ВК  

- Опыт работы с инфобизнесом (трафик на мастер-классы, тренинги и т.п.)  

- Готовность показать результаты работы и рекомендации клиентов/работодателей  

- Умение писать продающие тексты 

Просьба в ответах указывать: 

1) Примеры работ  

2) Стоимость ведения, таргетированной рекламы и рассылки  

В отклике на проект не забудьте написать слово "Бинго", чтобы мы точно знали кто изучал задачу, а кто нет 

6 лет назад
MuradBS
Мурад 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров