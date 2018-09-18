Нужно под конкретные ключевые фразы подобрать рыболовные форумы и написать там рекомендательный пост от имени рыбака и поставить ссылку на сайт рыболовного клуба. Форумы, публиковать на которых НЕЛЬЗЯ: rusfishing.ru allforangler.ru ...
SMM(ведение + таргетированная реклама)
- Успешный опыт работы с таргетированной рекламой, введение и рассылки в ВК
- Опыт работы с инфобизнесом (трафик на мастер-классы, тренинги и т.п.)
- Готовность показать результаты работы и рекомендации клиентов/работодателей
- Умение писать продающие тексты
Просьба в ответах указывать:
1) Примеры работ
2) Стоимость ведения, таргетированной рекламы и рассылки
В отклике на проект не забудьте написать слово "Бинго", чтобы мы точно знали кто изучал задачу, а кто нет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо правильно настроить рекламную кампанию на результат в конверсиях (онлайн продажи услуги). Целевая группа - фотографы Страны - западСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Разместить рекламный пост в группах facebook.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется собрать целевую аудиторию для рекламной компании(объявления) ВК существующего поста. Вы ставите гипотезы относительно ЦА, согласовываете и собираете. Пример поста для рекламы: https://vk.com/syrodeli?w=wall-168746124_745%2Fall Жду предложенияСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Продвижение поста в ФБ на американском рынкеСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Необходимо создать и настроить рекламу в facebook. показы в сша. объявления на английском.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить поток заявок в группу ВК по разработке логотипов. Предварительно просчитать вилку стоимости заявки и количество заявок в неделю. В комментариях обязательно пишите, был ли у вас уже подобный опыт (с упором на ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть два сайта, Нужен прогон по англ. язычным доскам объявлений!Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет, друзья! Нужна помощь! Есть страничка в фейсбуке, есть страничка в инстаграмме. Как только публикую в фейсбуке, выпадает возможность одновременно сделать пост в инстаграмм. Как это происходит не имею понятия, так как есть масса других ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист по продвижении сайта лото e-loto.net в разных соц сетяхСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад