SMM(ведение + таргетированная реклама)

https://vk.com/bingoschool

- Успешный опыт работы с таргетированной рекламой, введение и рассылки в ВК

- Опыт работы с инфобизнесом (трафик на мастер-классы, тренинги и т.п.)

- Готовность показать результаты работы и рекомендации клиентов/работодателей

- Умение писать продающие тексты

Просьба в ответах указывать:

1) Примеры работ

2) Стоимость ведения, таргетированной рекламы и рассылки

В отклике на проект не забудьте написать слово "Бинго", чтобы мы точно знали кто изучал задачу, а кто нет