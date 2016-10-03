Создание и продвижение страницы в Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок168 просмотров
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Наша компания продает товары для похудения.

Нужно создать группу в инстаграм, наполнять и продвигать . Продвижение заключается в привлечении потенциальных клиентов - женщин с лишним весом

7 лет назад
KosHot
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад