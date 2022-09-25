Таргетолог vk

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Закрыт8 заявок302 просмотра

Есть группа в вк с услугой фотосъемки,  необходимо набрать целевую аудиторию и заказы. Предлагайте цену и сроки

3 года назад
alex31456zc
Алексей 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Светлана
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Элина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Юлия
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад