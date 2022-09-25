Требуется выполнить комментирование в пабликах ВКонтакте. Необходимо иметь 4 аккаунта. Работать нужно 3 часа в день, заполняя последние посты в 36 пабликах. Комментарии должны выглядеть естественно и по теме. Оплата — 300 рублей в день за 4 аккаунта.