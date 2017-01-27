Требуется разместить объявления на авито

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок199 просмотров

Нужно разместить объявления на авито.

Тематика: детские игрушки

Ассортимент:

1. Конструктор для детей из дерева (50 объявлений)

2. Плюшевые медведи (50 объявлений)

3. Детские коляски (50 объявлений)

4. Кукольные домики (50 объявлений)

Срок: 3 дня

Переадресация звонков на один номер: (напишу)

P.S. фото, текста и заголовки для объявлений написаны (по 3 варианта на каждый ассортимент)

8 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров