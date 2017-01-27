Требуется размещение объявлений в интернете на всех крупных досках и сайтах о работе.
Таргетированный трафик из соц. сетей
Необходимо настроить компании для категорий "Отдых", "Здоровье", "СПА" сайта skidkabum.ru
Примерно по 5 акций из каждой категории. Всего 15 акций.
По каждой акции необходимо самостоятельно выбрать узкую, максимально таргетированную под акцию аудиторию.
Далее вытащить ее через Церебро и настроить компанию.
Цель - получить продажи за минимальную стоимость, возможность лить большие бюджеты нет, так как сайт купонный.
Важен опыт в купоных проектах или работе с микробюджетами.
Заявки фрилансеров
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