Таргетированный трафик из соц. сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки115 просмотров

Необходимо настроить компании для категорий "Отдых", "Здоровье", "СПА" сайта skidkabum.ru

Примерно по 5 акций из каждой категории. Всего 15 акций.

По каждой акции необходимо самостоятельно выбрать узкую, максимально таргетированную под акцию аудиторию.

Далее вытащить ее через Церебро и настроить компанию.

Цель - получить продажи за минимальную стоимость, возможность лить большие бюджеты нет, так как сайт купонный.

Важен опыт в купоных проектах или работе с микробюджетами.

8 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров