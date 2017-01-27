Таргетированный трафик из соц. сетей

Необходимо настроить компании для категорий "Отдых", "Здоровье", "СПА" сайта skidkabum.ru

Примерно по 5 акций из каждой категории. Всего 15 акций.

По каждой акции необходимо самостоятельно выбрать узкую, максимально таргетированную под акцию аудиторию.

Далее вытащить ее через Церебро и настроить компанию.

Цель - получить продажи за минимальную стоимость, возможность лить большие бюджеты нет, так как сайт купонный.

Важен опыт в купоных проектах или работе с микробюджетами.