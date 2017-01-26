Получение клиетов из Фейсбука

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок199 просмотров

есть акаунт 

Фейсбук  - https://www.facebook.com/VDULogistics/

тема - логистика

сайт  - http://vdu.by

Интересует привлечение клиентов ( особенно фейсбук ) - там есть ЦА .

что можете предложить и за какие деньги

интересуют не фейковые подписчики а реальная целевая аудитория и заявки.

8 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров