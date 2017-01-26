Добрый день! Нужно сделать обложку группы VK на интернет магазин Изображение в размере 1590 × 400. Формат - JPG, GIF или PNG. Обложка должна привлекать внимание целевой аудитории (подбор правильных цветов ...
Получение клиетов из Фейсбука
есть акаунт
Фейсбук - https://www.facebook.com/VDULogistics/
тема - логистика
сайт - http://vdu.by
Интересует привлечение клиентов ( особенно фейсбук ) - там есть ЦА .
что можете предложить и за какие деньги
интересуют не фейковые подписчики а реальная целевая аудитория и заявки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется рассылка по Viber по моей базе номеров (Россия): - проверить базу на наличие у пользователей Viber - отчет о рассылке - оплата за доставленные сообщения - тестовая рассылка на ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Группа бизнес школы, которая еще и продюсерский центр! С полезными постами, собственными видео-семинарами (которые проходят каждую неделю), интервью с экспертами в различных областях интернет-маркетинга. Очень хочется увеличить подписчиков, не мертвых душ, а вовлеченных и ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Группа по продаже мяса в Воронеже. Ваши предложения по продвижению,примерный план работ,срок и стоимость?Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется консультация (поговорить за деньги, главное условие что бы беседа вышла полезной) по раскрутке сайта в социальных сетях (выбор сетей, планирование бюджета, планирование алгоритма и методов продвижения, автопостинг с сайта + синонимайзинг с целью снижения ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Если у вас есть софт для этого, пишите в личку. Текст самого объявления и регистрационные данные я вам дам. Пишите, сколько всего досок можете охватить, какова будет стоимость. Можно также размещать в группах ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Наш сайт giftman.ru нужно настроить таргетированную рекламу ВК Стоимость, сроки? Таргетинг по участникам групп конкурентов, базу нужно собрать.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен специалист по Facebook API. Проконсультироваться.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуются редакторы в паблики Вконтакте на тему киберспорт. Обязанности: - Ежедневная публикация новостей киберспорта до 10 постов - Ежедневная публикация "интересного аудитории" контента(изображения, факты и тд) от 10 до 15 ...Социальные сети (SMM и SMO)31 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $115
Ищем человека, который хорошо разбирается в продвижении в инстаграм и кому интересна тема моды и стиля Есть англоязычный инстаграм школы моды и стиля – его нужно наполнять ежедневно (2 поста в день) ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад