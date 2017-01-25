Обложка группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок203 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать обложку группы VK на интернет магазин

Изображение в размере 1590 × 400.

Формат - JPG, GIF или PNG.

Обложка должна привлекать внимание целевой аудитории (подбор правильных цветов и тд)

Рассмотрим исполнителей с практическим опытом выполнения аналогичной работы

8 лет назад
andriy08lv
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров