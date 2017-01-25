Рассылка через Viber по собственной базе

Здравствуйте. Требуется рассылка по Viber по моей базе номеров (Россия):

- проверить базу на наличие у пользователей Viber

- отчет о рассылке

- оплата за доставленные сообщения

- тестовая рассылка на 500-1000 номеров

- рассылка возможна частями

- оплата 50 предоплата / 50 постоплата (либо через гарант 100%)

Напишите сразу требования к базе номеров (в каком документе, формат номеров телефонов).

Объем в зависимости от стоимости за 1 сообщение от 10000-50000 и более. С дальнейшим сотрудничеством.

По стоимости рассмотрю все варианты, но выбор будет в сторону выгодного.