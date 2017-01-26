Постинг с активной ссылкой на форумах и в соцсетях

Требуется сделать посты с активной ссылкой на живых форумах, с хорошей посещаемостью, в живых группах в соцсетях, в комментах на крупных тематических площадках и отзывиках.

Тематика ссылок – промо-акции, конкурсы и розыгрыши призов магазинов и компаний www.infoskidka.ru/konkurs...

Площадки для постов подбираете самостоятельно и согласовываете с нами.

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