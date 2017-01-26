Постинг с активной ссылкой на форумах и в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки88 просмотров

Требуется сделать посты с активной ссылкой на живых форумах, с хорошей посещаемостью, в живых группах в соцсетях, в комментах на крупных тематических площадках и отзывиках.  

Тематика ссылок – промо-акции, конкурсы и розыгрыши призов магазинов и компаний www.infoskidka.ru/konkurs...  

Площадки для постов подбираете самостоятельно и согласовываете с нами.  

Оставляйте ваши предложения по оплате здесь.

8 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров