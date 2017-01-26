Нагнать подписчиков в паблик ВК

Для поддержки интернет магазина был создан паблик в ВК. Паблик новый, хочу туда нагнать народ, по возрасту 25+ из Новосибирска. около 1000-1500

Подскажите по ценам?

Какие варианты бывают если есть разница подороже, подешевле?

Ну и по срокам, какое время необходимо чтоб нагнать необходимо кол-во подписчиков.