Разработка и запуск вирусной акции по дачным теплицам

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки98 просмотров

Разработка и запуск вирусной акции по дачным теплицам для сайта http://teplici-policarbonat.ru, рассматриваем все возможные каналы продвижения в интернет по России, работа под ключ! Кандидатам указывать портфолио по запуску акций: бюджет, сроки, результат!

8 лет назад
mkfilter
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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