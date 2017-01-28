Продвижение ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок181 просмотр

Нужен SMM и SMO для группы в ВК.

Необходимо организовать прогрессивный приток подписчиков в группу от 1000 до 5000 человек в месяц.

По состоянию на данный момент в группе 5000 человек. Желаемый показатель 100 000.

Необходимо указать сроки привлечения и цену подписчиков по примеру:

1-й месяц +1000чел = 15$

2-й месяц +3000чел = 30$

3-й месяц +30000чел = 300$

и т.д. 

Ищем ответственного человека. Цена -качество.

8 лет назад
guest_14849052656734
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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