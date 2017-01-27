Раскрутка instagrama и вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок170 просмотров

Добрый день, интересует раскрутка instagrama и вк по оптовой продажи женской одежды в Москве. Есть примеры наших конкурентов нам нужны их подписчики и хотим раскрутить до 200 тыс подписчиков. Хотели бы узнать цену под ключ?

8 лет назад
Nadir007
Надир 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров