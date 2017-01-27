Продвижение инстаграм аккаунта

Нужно привлеч в инстаграм акаунт подписчиков по строгому критерию - страна УКРАИНА

это не должны быть боты!!! Все вступившие будут проверяться.

Передача акаунта не осуществляется (то есть всевозможные инстагресы и т.п. не сможете приминить)

Привлечение вступивших только за счёт рекламы акаунта в соц сетях

Тематика аккаунта - фотография

Сейчас в акаунте 2500 живых и тематических подписчиков.