Требуется размещение объявлений в интернете на всех крупных досках и сайтах о работе.
Продвижение инстаграм аккаунта
Нужно привлеч в инстаграм акаунт подписчиков по строгому критерию - страна УКРАИНА
это не должны быть боты!!! Все вступившие будут проверяться.
Передача акаунта не осуществляется (то есть всевозможные инстагресы и т.п. не сможете приминить)
Привлечение вступивших только за счёт рекламы акаунта в соц сетях
Тематика аккаунта - фотография
Сейчас в акаунте 2500 живых и тематических подписчиков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)32 заявкиЗакрыт8 лет назад
есть акаунт Фейсбук - https://www.facebook.com/VDULogistics/ тема - логистика сайт - http://vdu.by Интересует привлечение клиентов ( особенно фейсбук ) - там есть ЦА . ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка и запуск вирусной акции по дачным теплицам для сайта http://teplici-policarbonat.ru, рассматриваем все возможные каналы продвижения в интернет по России, работа под ключ! Кандидатам указывать портфолио по запуску акций: бюджет, сроки, результат!Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать посты с активной ссылкой на живых форумах, с хорошей посещаемостью, в живых группах в соцсетях, в комментах на крупных тематических площадках и отзывиках. Тематика ссылок – промо-акции, конкурсы и розыгрыши призов магазинов ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для поддержки интернет магазина был создан паблик в ВК. Паблик новый, хочу туда нагнать народ, по возрасту 25+ из Новосибирска. около 1000-1500 Подскажите по ценам? Какие варианты бывают если есть разница подороже, ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать обложку группы VK на интернет магазин Изображение в размере 1590 × 400. Формат - JPG, GIF или PNG. Обложка должна привлекать внимание целевой аудитории (подбор правильных цветов ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется рассылка по Viber по моей базе номеров (Россия): - проверить базу на наличие у пользователей Viber - отчет о рассылке - оплата за доставленные сообщения - тестовая рассылка на ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Группа бизнес школы, которая еще и продюсерский центр! С полезными постами, собственными видео-семинарами (которые проходят каждую неделю), интервью с экспертами в различных областях интернет-маркетинга. Очень хочется увеличить подписчиков, не мертвых душ, а вовлеченных и ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Группа по продаже мяса в Воронеже. Ваши предложения по продвижению,примерный план работ,срок и стоимость?Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Если у вас есть софт для этого, пишите в личку. Текст самого объявления и регистрационные данные я вам дам. Пишите, сколько всего досок можете охватить, какова будет стоимость. Можно также размещать в группах ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт8 лет назад