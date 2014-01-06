Ведение групп в социальных сетях

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка195 просмотров

Необходимо вести группы интернет-магазина в одноклассниках, фейсбуке, вконтакте - постить, модерировать, короче создавать движуху. Оплата за месяц ведения всех 3х групп.

11 лет назад
irenkin25
Ирена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
30 дней
Виктория очень хороший исполнитель. Всё делала своевременно, как договаривались. Всегда была на связи и учитывала все пожелания. Сотрудничеством Очень довольна. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад