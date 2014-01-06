Ведение и продвижение группы в одноклассниках. На постоянной основе.
Ведение групп в социальных сетях
Необходимо вести группы интернет-магазина в одноклассниках, фейсбуке, вконтакте - постить, модерировать, короче создавать движуху. Оплата за месяц ведения всех 3х групп.
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