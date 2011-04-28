Автор развивающих изданий для детей от 2-5 лет.

Издательство "Раскраски " приглашает к сотрудничеству авторов детской развивающей и развлекательной литературы для детей от 2-5 лет!!!

Мы всегда рады новым авторам и их предложениям. Даже если у Вас еще нет законченной книги, а есть только идеи, мы готовы работать над осуществлением этого проекта вместе с Вами.