Автор развивающих изданий для детей от 2-5 лет.

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт15 заявок362 просмотра
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Издательство "Раскраски " приглашает к сотрудничеству авторов детской развивающей и развлекательной литературы для детей от 2-5 лет!!!

Мы всегда рады новым авторам и их предложениям. Даже если у Вас еще нет законченной книги, а есть только идеи, мы готовы работать над осуществлением этого проекта вместе с Вами.

13 лет назад
filmrus
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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