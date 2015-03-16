Финансовое право

  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт16 заявок349 просмотров

Нужно написать 4 четверостишья на тему Финансового право.

Ничего особенного не требуется, просто чтобы какие-то понятия Фин права использовались

Естественно в правильном контексте

В основу взять следующие термины: бюджетное право,бюджетный процесс , налог, роль и состав налога,сбор, источники налога

Естественно не обязательно все это отражать.

Нужно показать каки-то небольшие знания по данному курсу по сказанным мною понятиям.

С ВАС ЦЕНА И СРОКИ. ОТВЕЧУ КАЖДОМУ.

10 лет назад
anbor
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать первую главу

    $1000

    Ищу писателя в СПБ. Хочу написать мемуары жизни. Нужен именно писатель который физически находится в СПБ. ибо придется не раз встречаться и записывать со слов. для начала можно ...

    Стихи, Песни и Проза8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Стихи на заказ

    Здравствуйте, нужен поэт для написания стихов на заказ. Сейчас цена написания одного четверостишия 100 руб., ваши 50%. Срок написания стихов 2 дня. В данный момент есть заказ на 7 четверостиший для мужа ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Книга-квест по тематике здоровья

    $400

    В рамках социального проекта необходимо разработать книгу-квест. Объем книги не очень большой, но она должна иметь несколько сценариев успешного и неуспешного прохождения. По материалам данной книги будет создана компьютерная игра-квест с картинками ...

    Стихи, Песни и Проза17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сочинить текст песни (стиль - POP)

    Музыкальный стиль - Pop Есть наброски первого куплета и припева от заказчика, которые можно использовать в тексте, а можно и отойти от них (если честно - наброски ниочём и смысл песни ниочём, про любовь; ...

    Swift
    Стихи, Песни и Проза16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сценария для квеста оффлайн

    Необходимо разработать сюжетную линию и цепочку прикладных заданий для квеста офлайн на 4 человека - игру-бродилку, где люди будут решать логические задачи, искать ключи, подсказки, открывать сейфы/двери/потайные ящики, искать недостающие элементы для решения финальной задачи ...

    Стихи, Песни и Проза6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рифмованные заголовки

    $8

    Нужно составить 5 очень коротких рекламных объявлений на заданную тему, у которых в заголовке была бы рифма. Оплата - 100 WMR за объявление, т.е. всего 500 рублей. Оплата только через Webmoney. ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — по 170-200 символов. Всё ...

    Стихи, Песни и Проза9 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад