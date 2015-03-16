Финансовое право

Нужно написать 4 четверостишья на тему Финансового право.

Ничего особенного не требуется, просто чтобы какие-то понятия Фин права использовались

Естественно в правильном контексте

В основу взять следующие термины: бюджетное право,бюджетный процесс , налог, роль и состав налога,сбор, источники налога

Естественно не обязательно все это отражать.

Нужно показать каки-то небольшие знания по данному курсу по сказанным мною понятиям.

С ВАС ЦЕНА И СРОКИ. ОТВЕЧУ КАЖДОМУ.