Ищу человека, который пишет тексты песен на английском языке, есть готовый минус. Подробности на [email protected]
Написать стихи и прозу к праздникам февраля-марта
Добрый день.
Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления и поздравления в прозе к праздникам февраля и марта. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3, 4, 5 шт - надо по этому пункту 2, 3, 4 или 5 стихов соответственно.
Поздравления в прозе - 600-700 символов. Стихотворения - 2 четверостишия, рифму выдерживать! Единственное исключение - пункт 4, там требуется поздравление в 1 четверостишие.
Итого от Вас жду 30 поздравлений в стихах и 4 поздравления в прозе.
Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить одного человека от имени другого человека!
Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).
Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.
Оплата по СБС. Из файла не убирайте названия тем. Так намного удобнее потом добавлять тексты.
Ищу несколько авторов.
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