Написать стихи и прозу к праздникам февраля-марта

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Завершен17 заявок658 просмотров

Добрый день.

Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления и поздравления в прозе к праздникам февраля и марта. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3, 4, 5 шт - надо по этому пункту 2, 3, 4 или 5 стихов соответственно.

Поздравления в прозе - 600-700 символов. Стихотворения - 2 четверостишия, рифму выдерживать! Единственное исключение - пункт 4, там требуется поздравление в 1 четверостишие.

Итого от Вас жду 30 поздравлений в стихах и 4 поздравления в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить одного человека от имени другого человека!

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.

Оплата по СБС. Из файла не убирайте названия тем. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

14 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
И у меня самые положительные эмоции от сотрудничества! Стихотворения и тексты в прозе - отличные, а скорость написания просто поражает :)
И снова только положительные эмоции от сотрудничества.
Marishann
50 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$33
12 дней
reznickoff
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$63
10 дней
Была рада вновь сотрудничать с Алексеем!
И снова - лишь самые приятные впечатления от работы с Ольгой. Честно, сколько с ней ни работай, одно удовольствие!
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$64
10 дней
Спасибо Татьяне за стихотворения - всегда работа на высшем уровне!
Ольга, спасибо за сотрудничество. Как всегда, не работа, а сплошное удовольствие - все корректно, понятно и очень приятно. Такая работа - как глоток свежего воздуха, всплеск позитивных эмоций.
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$65
7 дней
Была рада вновь сотрудничать с Натальей!
Всегда рада участвовать в проектах Ольги, 100% гарантия безопасного и приятного сотрудничества.
tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$65
4 дня
Была рада вновь сотрудничать с Тетяной!
Рада сотрудничеству.
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$65
4 дня
Юлия, спасибо большое за сотрудничество!
Каждый раз получаю огромное удовольствие от сотрудничества с Ольгой! Такой заказчик - мечта каждого фрилансера. Спасибо! :)

Заявки фрилансеров

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
Marishann
50 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
reznickoff
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
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