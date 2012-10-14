Написать стихотворение о проблеме в обществе

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Завершен5 заявок306 просмотров

Добрый день, друзья.

Нужно написать очень сильное и трогательное стихотворение, раскрывающее проблему девочек в одной из стран ЦА.

Стихотворение должно тронуть за душу, описывая реальность и сложность жизни. К проекту прикреплено ТЗ, где я подробно расписал, что должно рассказывать в стихотворении, и приложил все ссылки на статьи и материалы, а также вырезки из статей.

Основная мысль такая, что произведение должно за душу брать, но по возможности, если получится, то в концовке, как-то показать, что путь и выход из этого есть.

По деньгам пишите и предлагайте, за какую стоимость Вы сделаете классное произведение, чтобы оно было лучше того, что указано в ТЗ, просто читалось, и было легко для понимания.

Очень важно – это еще сроки. Стихотворение нужно сегодня и чем быстрее, тем лучше.

P.S. Перезалил ТЗ, добавив пример стихотворения ЛУЧШЕ, которого нужно написать.

13 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$15
1 день
Работой доволен. Все отлично. Спасибо за помощь.
Спасибо большое за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
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