Написать текст песни про венчурные фонды которую потом споет солист

нужно в стиле мызыкального произвадения "Кач - Витя Дробыш" (а аттаче, обратите внимание на обращения к нему многократные)

от ПАО "Конструткор Империй"

на тему "Венчурные фонды - дайте нам инвестиций... Цукерберг - позвони нам, помоги нам.. Мы крутые пацаны, мы будем слушаться... Мы тоже кодим на PHP с MySQL... Мы тебе пригодимся... Мы тебе сдеаем второй фейсбук... Марк Цукерберг - ты очень влиятельный! Мы будем под тобой... мы даже сдадим тебе биоматериал..." ну и дальше грубость в их адрес (нужно тоже многократно повторить).

нужно недорого

(если будет хорошо - то закажем еще ряд песен)