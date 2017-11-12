Написать текст песни про венчурные фонды которую потом споет солист

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Завершен5 заявок178 просмотров

нужно в стиле мызыкального произвадения "Кач - Витя Дробыш" (а аттаче, обратите внимание на обращения к нему многократные)

от ПАО "Конструткор Империй"

на тему "Венчурные фонды - дайте нам инвестиций... Цукерберг - позвони нам, помоги нам.. Мы крутые пацаны, мы будем слушаться... Мы тоже кодим на PHP с MySQL... Мы тебе пригодимся... Мы тебе сдеаем второй фейсбук... Марк Цукерберг - ты очень влиятельный! Мы будем под тобой... мы даже сдадим тебе биоматериал..." ну и дальше грубость в их адрес (нужно тоже многократно повторить).

нужно недорого

(если будет хорошо - то закажем еще ряд песен)

MySQLPHP
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Екатерина молодец, четко выполнила задачу. Не затягивала сроки. Очень доволен, рекомендую!
Сергей - отличный заказчик. Чёткая постановка задачи, постоянная коммуникация, без претензий и с возможностью самостоятельно выбирать сроки исполнения задания - что очень важно в творческом процессе! Оплата произведена своевременно. Рекомендую Сергея, как заказчика и с удовольствием продолжу работу по другим заданиям. Спасибо!

Заявки фрилансеров

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад