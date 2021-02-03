Ищу сценариста для онлайн-видео

Задача написать сценарий для рекламы каршеринга в Крыму. Это должны быть серия коротких роликов-сцены на 15-20 сек Жду Ваших Вариантов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу сценариста для очень интересного, но специфического видео-проекта.
В идеале соискатель должен уметь:
- придумывать креативные сценарии с текстами для 10-минутного видео, в котором тексты будут озвучиваться;
- разбираться в исторических событиях или уметь внимательно собирать недостающую информацию;
- разбираться в современных событиях, желательно в современном вооружении разных стран или же находить нужную информацию.
Если последние два пункта слишком сложные, то необходимо иметь навыки поиска людей, которые обладают необходимыми навыками. Но на выходе будет нужен готовый сценарий.
Сам проект - долгосрочный и интересный, скучно не будет.
- Похожие заказы
- Сценарии13 заявокЗакрыт3 года назад
Есть примерная идея, ищем исполнителя, который пропишет все более детально. Ищем исполнителя, который: [list][*]имеет опыт написания сценариев[*]выполняет задание в обговоренные сроки[*]приятен в общении)[*]умеет слушать и слышать[*]будет с нами на одной волне))[/list] Подробнее: https://us02web.zoom.us/j/87623346274?pwd=aGExS2tFNEloTXIyelBDUEFYWkVkZz09 Техническое название - Лабиринт - Базовые ...Сценарии13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо написать сценарии к видео блогам по тематикам автоспорт, мотоспорт, юмор Подробности потенциальному исполнителюСценарии8 заявокЗакрыт3 года назад
Аналоги (не знаю, можно ли тут размещать прямые ссылки, в любом случае, без проблем находятся в GooglePlay по названию): Пандемия Дорога домой Станция Заря-1 Симбионт DayR Подразумевается вариативность прохождения с эпизодическим ответвлениями в побочные истории (некоторые не оказывают влияния на ...Сценарии13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен креативщик который напишет сценарии для развлекательных видеороликов [b]Длительность:[/b] Короткие - от 1 до 4 минуты. [b]Тематики[/b]: для детей, животные, еда, развлечения [b]Количество[/b]: 15 сценариев. [b]Условия[/b]: Сценарии по возможности должны быть уникальными и абсолютного любого формата, независимо от сложности съемок ...Сценарии1 исполнительЗавершен3 года назад
Привет! Ищем креативщиков для создания видео и анимационных баннеров. Задачи: - Придумывать сценарии для баннеров - Понятно и четко описывать идеи - Подбирать референсы - Взаимодействовать с дизайнерами, иллюстраторами, аналитиками, проджектами Работа сначала проектная - далее если сработаемся - готовы рассматривать фулл ...Сценарии19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется автор, который сможет придумать сценарий преступления для детективной игры. Главное! Это должно быть запутанное, интересное !реалистичное! Дело! Захватывающий сюжет! Необходимо придумать и продумать все мелкие детали преступления от места и мотива до улик, и как ...Сценарии41 заявкаЗакрыт3 года назад
- $170
Мне нужен человек с хорошим воображением чтобы помог мне написать 3 главу моей книги, разные идеи и предложения. Жду)Сценарии149 заявокЗакрыт3 года назад
Привет. Нужно помочь в написании сценария и интересной истории для видео блога. Тема и другие подробности при переписке.Сценарии48 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужен сценарий 2-3 минутного ролика реферальной программы. Проект - IT-платформа с крипто-продуктом. Цель - продвижение проекта путем привлечения МЛМ-лидеров. Информация о проекте и описание самого маркетинга предоставляем по запросу. Сценарий должен быть максимально продающим и живым, ...Сценарии14 заявокЗакрыт3 года назад