Ищу сценариста для онлайн-видео

СценарииЗакрыт23 заявки665 просмотров
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Ищу сценариста для очень интересного, но специфического видео-проекта.

В идеале соискатель должен уметь:

- придумывать креативные сценарии с текстами для 10-минутного видео, в котором тексты будут озвучиваться;

- разбираться в исторических событиях или уметь внимательно собирать недостающую информацию;

- разбираться в современных событиях, желательно в современном вооружении разных стран или же находить нужную информацию.

Если последние два пункта слишком сложные, то необходимо иметь навыки поиска людей, которые обладают необходимыми навыками. Но на выходе будет нужен готовый сценарий.

Сам проект - долгосрочный и интересный, скучно не будет. 

3 года назад
a_rybak
43 годаГермания
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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