Написать сценарий рекламного ролика для YouTube

Срочно нужен сценарий рекламного ролика по тематике ICO, криптовалют и блокчейна. Если коротко – у нынешнего ICO есть ряд проблем (мошенничество и др). Мы разработали новую платформу, можно сказать ICO 2.0. для организованного проведения ICO, которая спасет рынок.

Смысл кратко изложен на рисунке

Предложите свой вариант

Главное – зрелищность. Чтобы цепляло с первого кадра.

Бюджет оговаривается лично с лучшим сценаристом.