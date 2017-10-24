Требуются услуги сценариста. Необходимо написать сценарий для нового бизнес канала Youtube. От нас ТЗ, участники, видеосъемка. От вас - качественный сценарий.
Написать сценарий рекламного ролика для YouTube
Срочно нужен сценарий рекламного ролика по тематике ICO, криптовалют и блокчейна. Если коротко – у нынешнего ICO есть ряд проблем (мошенничество и др). Мы разработали новую платформу, можно сказать ICO 2.0. для организованного проведения ICO, которая спасет рынок.
Смысл кратко изложен на рисунке
Предложите свой вариант
Главное – зрелищность. Чтобы цепляло с первого кадра.
Бюджет оговаривается лично с лучшим сценаристом.
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