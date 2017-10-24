Написать сценарий рекламного ролика для YouTube

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Срочно нужен сценарий рекламного ролика по тематике ICO, криптовалют и блокчейна. Если коротко – у нынешнего ICO есть ряд проблем (мошенничество и др). Мы разработали новую платформу, можно сказать ICO 2.0. для организованного проведения ICO, которая спасет рынок.

Смысл кратко изложен на рисунке

Предложите свой вариант

Главное – зрелищность. Чтобы цепляло с первого кадра.

Бюджет оговаривается лично с лучшим сценаристом.

8 лет назад
guest_15002646286816
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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