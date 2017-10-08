Требуются услуги сценариста. Необходимо написать сценарий для нового бизнес канала Youtube. От нас ТЗ, участники, видеосъемка. От вас - качественный сценарий.
Нужен сценарист для квестовой игры.
Требуются интересные диалоги персонажей. Эти диалоги, должныбыть интригующими, и постепенно раскрывать характер каждого героя (не в объяснениях автора, а именно в диалогах самих героев). У каждого свой, интересный характер.
Заявки фрилансеров
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