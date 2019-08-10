Оплата в любой валюте и системе удобной Вам, но нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.
Необходимы сценарии для шуток на бытовые темы между мужем и женой
Шутки на бытовые темы с приколами подколами и тд чтобы было очень смешно и реалистично, для постоянного сотрудничества
Заявки фрилансеров
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