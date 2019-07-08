Привет дорогие фрилансеры! Ищу креативного, в каком-то смысле, безбашенного, сценариста в жанре "комедия". Идея заключается в создании серии минутных или доминутных роликов (вайнов). Главным героем будет человек пожилого возраста, говоря простым языком - дед. Серии ...
Сбор информации о компаниях в интернете
Необходимо собрать контакты лиц из компаний, которые в России занимаются производством оборудования, материалов и услуг в сфере переработки нефти. Данные необходимы в виде таблицы:
1) Название компании
2) E-mail для связи
3) Сайт компании
4) Имя и телефон контакта (опц)
Формат - google-sheets. В список нельзя включать те, что уже есть в желтых страницах.
Оплата за каждую найденную компанию – предложите свою цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется человек, с огромной фантазией, для написания вот таких сценариев: 1. СДЕЛАЛ ТАТУ ГРЯЗНОЙ ИГЛОЙ! 2. Я ЧУТЬ НЕ УМЕРЛА ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 250 КГ 3. У МЕНЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР! ...Сценарии10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Написать сценарий для корпоративного видео-ролика на тему "Жизнь компании". Длительность видео примерно 3 минуты. Мы участвуем в конкурсе HR-бренд Беларуси www.hrpremia.by Для конкурса нам нужен сценарий видео-презентации о нашей компании. Ролик должен ...Сценарии4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужен журналист, в задачи которого будет входить создание сценариев для ютуба по тематикам "франшизы" + "бизнес идеи". Сценарии для дальнейшей озвучки их диктором. От вас требуется только текстовой сценарий. Без озвучки и монтажа. Необходимо ...Сценарии3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $23
Здравствуйте! Наша команда занимается созданием развлекательного контента для YouTube. Вот ссылка на наш канал https://youtu.be/0ngXTGtKleg На данном этапе нам нужны сценаристы. Мы хотим улучшить качество роликов, сделать их интереснее и полезнее. ...Сценарии18 заявокЗакрыт6 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1CrddB3e9HE1Tx0ErN7dlua8z-tPBlc41kAgjumSXTxM/edit?usp=sharing Вся информация есть в файле, по ссылке выше Нам нужны текста для нескольких видео(все указано в ТЗ) Принимать работы можем не все сразу, а по кусочкам(по готовым сценариям к роликам) ...Сценарии4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Написание аналитических обзоров по недвижимости по сегментам: коммерческая недвижимость, рынок жилья, рынок загородной недвижимости. 1 раз в квартал по каждому сегменту. По Нижегородской области – общие данные, динамика цен, спроса и предложений. Оформление: текст, графики, ...Сценарии1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется человек, который сможет придумать сценарий преступления для детективной игры. Необходимо придумать и продумать все мелкие нюансы преступления от места и мотива до улик, и как игроки будут раскрывать данное дело, и использовать в процессе найденные подсказки ...Сценарии17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Требуется скреативить и предложить сценарий для спортивного(понимание спорта 100%) выпуска на YOUTUBE, можно на несколько выпусков вперед. Сроки оперативныеСценарии9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать скрипт для администраторов медицинской клиники. Задача администратора записать клиента к врачу. Встречаются возражения со стороны клиента: подумаю, посоветуюсь, дорого, не подходит время записи и т.д. Задача проработать все возражения и достичь цели, записать ...Сценарии6 заявокЗакрыт6 лет назад