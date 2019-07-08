Сбор информации о компаниях в интернете

Необходимо собрать контакты лиц из компаний, которые в России занимаются производством оборудования, материалов и услуг в сфере переработки нефти. Данные необходимы в виде таблицы:

1) Название компании

2) E-mail для связи

3) Сайт компании

4) Имя и телефон контакта (опц)

Формат - google-sheets. В список нельзя включать те, что уже есть в желтых страницах.

Оплата за каждую найденную компанию – предложите свою цену.