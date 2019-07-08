Привет дорогие фрилансеры! Ищу креативного, в каком-то смысле, безбашенного, сценариста в жанре "комедия". Идея заключается в создании серии минутных или доминутных роликов (вайнов). Главным героем будет человек пожилого возраста, говоря простым языком - дед. Серии ...
Сценарий для видео на тему "франшизы/бизнес-идеи"
Нужен журналист, в задачи которого будет входить создание сценариев для ютуба по тематикам "франшизы" + "бизнес идеи". Сценарии для дальнейшей озвучки их диктором. От вас требуется только текстовой сценарий. Без озвучки и монтажа.
Необходимо понимание устройства оффлайн бизнеса и в частности рынка франшиз. Какие существуют франшизы, как зарабатывать на стандартных видах бизнеса (общепит, барбешопы, салоны красоты и так далее), какие нюансы критичны для той или иной ниши бизнеса, какой маркетинг эффективен. Идеально, если вы знакомы с ютубом, знаете текущих "героев ютуба" (например, каналы Пограничник, Разборщик и т.п.).
Сценарии - это не SEO тексты и не стандартный копирайтинг. Каждое слово озвучивается диктором, соответственно нужно уметь писать так, как будто это живая речь человека. Соответственно, не критичны пунктуационные-орфографические ошибки, но критично наличие креативных скиллов. Иногда сценарий нужно писать в стебно-ироничной манере, чтобы видео по серьезной теме было с элементами развлечения. Так же потребуется добавлять инструкции для монтажера по части видеоряда. Например, если вы рассказывайте в сценарии про какую-то бизнес идею (вроде разведения червей) - нужно найти ссылку на уже готовое видео, где показано как этих червей выращивают.
Оплата от 300 рублей/1к символов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Написать сценарий для корпоративного видео-ролика на тему "Жизнь компании". Длительность видео примерно 3 минуты. Мы участвуем в конкурсе HR-бренд Беларуси www.hrpremia.by Для конкурса нам нужен сценарий видео-презентации о нашей компании. Ролик должен ...Закрыт6 лет назад
- $23
Здравствуйте! Наша команда занимается созданием развлекательного контента для YouTube. Вот ссылка на наш канал https://youtu.be/0ngXTGtKleg На данном этапе нам нужны сценаристы. Мы хотим улучшить качество роликов, сделать их интереснее и полезнее. ...Сценарии18 заявокЗакрыт6 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1CrddB3e9HE1Tx0ErN7dlua8z-tPBlc41kAgjumSXTxM/edit?usp=sharing Вся информация есть в файле, по ссылке выше Нам нужны текста для нескольких видео(все указано в ТЗ) Принимать работы можем не все сразу, а по кусочкам(по готовым сценариям к роликам) ...Закрыт6 лет назад
Написание аналитических обзоров по недвижимости по сегментам: коммерческая недвижимость, рынок жилья, рынок загородной недвижимости. 1 раз в квартал по каждому сегменту. По Нижегородской области – общие данные, динамика цен, спроса и предложений. Оформление: текст, графики, ...Сценарии1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется человек, который сможет придумать сценарий преступления для детективной игры. Необходимо придумать и продумать все мелкие нюансы преступления от места и мотива до улик, и как игроки будут раскрывать данное дело, и использовать в процессе найденные подсказки ...Сценарии17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Требуется скреативить и предложить сценарий для спортивного(понимание спорта 100%) выпуска на YOUTUBE, можно на несколько выпусков вперед. Сроки оперативныеСценарии9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать скрипт для администраторов медицинской клиники. Задача администратора записать клиента к врачу. Встречаются возражения со стороны клиента: подумаю, посоветуюсь, дорого, не подходит время записи и т.д. Задача проработать все возражения и достичь цели, записать ...Сценарии6 заявокЗакрыт6 лет назад
Фильм о транспортировке нефти и предприятиях эту транспортировку обеспечивающих. Хронометраж 3-5 минут. Деятельность перевалочного комплекса "Шесхарис" АО Черномортранснефть.Закрыт6 лет назад
Мы разрабатываем образовательную игру по математике для детей 6-8 лет. Дети помогают пришельцу, который жил в мире где все общество очень упорядочено по средствам математики. Потом злой пришелец прилетел и откачал все математические способности. Тема ...Сценарии1 исполнительЗакрыт6 лет назад