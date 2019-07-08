Сценарий для видео на тему "франшизы/бизнес-идеи"

Нужен журналист, в задачи которого будет входить создание сценариев для ютуба по тематикам "франшизы" + "бизнес идеи". Сценарии для дальнейшей озвучки их диктором. От вас требуется только текстовой сценарий. Без озвучки и монтажа.

Необходимо понимание устройства оффлайн бизнеса и в частности рынка франшиз. Какие существуют франшизы, как зарабатывать на стандартных видах бизнеса (общепит, барбешопы, салоны красоты и так далее), какие нюансы критичны для той или иной ниши бизнеса, какой маркетинг эффективен. Идеально, если вы знакомы с ютубом, знаете текущих "героев ютуба" (например, каналы Пограничник, Разборщик и т.п.).

Сценарии - это не SEO тексты и не стандартный копирайтинг. Каждое слово озвучивается диктором, соответственно нужно уметь писать так, как будто это живая речь человека. Соответственно, не критичны пунктуационные-орфографические ошибки, но критично наличие креативных скиллов. Иногда сценарий нужно писать в стебно-ироничной манере, чтобы видео по серьезной теме было с элементами развлечения. Так же потребуется добавлять инструкции для монтажера по части видеоряда. Например, если вы рассказывайте в сценарии про какую-то бизнес идею (вроде разведения червей) - нужно найти ссылку на уже готовое видео, где показано как этих червей выращивают.

Оплата от 300 рублей/1к символов.