Нужно придумывать сценарии о жизни!

Требуется человек, с огромной фантазией, для написания вот таких сценариев:

1. СДЕЛАЛ ТАТУ ГРЯЗНОЙ ИГЛОЙ!

2. Я ЧУТЬ НЕ УМЕРЛА ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 250 КГ

3. У МЕНЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР!

4. Мой «ПАПА» использовал меня, чтобы заработать денег!

Ваша задача придумывать темы как я указал выше, и так же необходимо писать текст! (Написаный текст и пример покажу в личке. ) Писать строго в вк или личку: vk.com/d.glowing