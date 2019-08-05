Придумать сценарий для 15 секундного видео

Написать бомбический сценарий на тему розыгрыша денег (я хочу создать инстаграм аккаунт, где разыграю деньги), и мне нужен человек, который правильно и грамотно напишет текст для рекламного ролика(15сек) для дальнейшей озвучки его диктором. Нужно, чтоб когда люди посмотрели рекламу, чтобы они захотели подписаться и поучаствовать в розыгрыше