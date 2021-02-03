Сформировать вопросы для интервью

Планируется к записи экспертное интервью в сфере b2b. Это серия интервью, и уже есть 4 интервью. Это будет 5ое. Необходимо для него написать список вопросов, сформулированных в контексте интервьюируемого, его объекта и экспертизы интервьюера. Ну и чтобы это попадало в контекст предыдущих интервью (ниша одна и та же).

Интервьюер: опытный специалист в области

Интервьюируемый: представитель одного из успешных бизнесов в этой области

Задача: вопросы, которые помогают раскрыть интервьюируемого и его бизнес, но при этом содержащие контекст экспертности интервьюера.

Длительность: до 2 часов, около 20-50 вопросов.

Если всё ок, будем работать постоянно.

От вас - примеры интервью в сфере b2b, или что-то что поможет мне понять, что вы именно тот кто нам нужен 