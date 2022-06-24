Нужен сервис для приема смс для сервиса золотая корона РФ (koronapay - отправитель смс). Стоимость одного СМС должна быть не более 10 рублей, без абонентской платы. Пишите, только если на 100% знаете сервис, на который поступит смс для регистрации и он работает с сервисом "Золотая корона" - проверьте это! (вы можете проверить это самостоятельно через приложение). Еще актуально, пишите!