Нужно потестировать программу на соответствие ТЗ. Один баг - $5. Баги пишите прямо сюда.

Описание программы, ТЗ тут:

http://weblancer.net/projects/56827.html

Сама программа в приложениии.

Известные баги:

- некорректно отображается в Висте

- шаблоны именют расширение .tmp, должно быть .txt

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> А такой вопрос, программа должна обрабатывать только файлы, того расширения, что у вас в in ? просто если

> тупо создаю файл текстовый допустим, не пашет

программа должна обрабатывать только csv файлы

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UPDATE

Принятые баги:

1. расширение шаблонов - .tmp, должно быть .txt

2. лог пересоздается для каждого запуска - сделай

3. "кушает файл если он недописан "- я так понимаю что имеется в виду что прогоамма обрабатывает файл, если он еще открыт для записи

4. не выводятся ошибки, если: не найден шаблон, соответсвующий имени файла

5. не выводятся ошибки, если: невозможно открыть файл для рассылки

6. Пункт ТЗ - Интерфейс программы. В окне программы не отображается, на какой номер сейчас отсылается сообщение, текст сообщения.

7. В ErrorLog разве должны писаться все сообщения? По ТЗ - только ошибки.

8. Если файл с данными защищен от записи - сообщения отправляются бесконечно.

9. Вы используете Tmemo не лучший вариант для вывода log-а. При использовании программы в постоянном режиме накапливается объем занимаемой оперативной памяти.

В memo возможно вывести только определенное число строк (не помню точно сколько) при достижении этого числа никакой индекации о работе программы происходить не будет.

Остальные баги не приняты, потому что либо дубликаты, либо не баги.

Всем спасибо.