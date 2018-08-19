Примеры тестового сценария

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Завершен1 заявка208 просмотров

Пытаюсь понять, как пишутся и выглядят тестовые сценарии. Что надо: 3-4 ваших примера сценария с указанием того, что тестировалось. Например: "тестирование вот этой формы на сайте - тестовый сценарий"

7 лет назад
kvaq
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ural_spotter
Егор 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$12
1 день
Все хорошо, качественно и в срок.
Первый опыт самый положительный, рекомендую всем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

ural_spotter
Егор 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад