Плачу 500 руб за тест программы а если вы найдете в ней баги или ошибки даю 1000 сразу
Примеры тестового сценария
Пытаюсь понять, как пишутся и выглядят тестовые сценарии. Что надо: 3-4 ваших примера сценария с указанием того, что тестировалось. Например: "тестирование вот этой формы на сайте - тестовый сценарий"
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $10Тестирование ПО1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $6
Только для жителей Белоруссии. Необходимо протестировать прототип блока мобильного приложения, отвечающего за отправку платной СМС. СМС платное. Стоимость 1,3$ возмещается и входит в сумму оплаты. Тестирование проводится ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть небольшое фото-приложение, надо его протестировать на Windows 10. Необходимо наличие вебкамеры.Тестирование ПО16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно провести Penetration Tests для удаленного сервера.Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех. Команда 7 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. Выпущена альфа версия приложения, идет активное наращивание функционала и тестирование. В качестве репозитория кода – ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо протестировать 28 приложений. В обязанности входит поиск ошибок и сбоев в функционировании объекта тестирования, отчёты о проделанной работе.Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный тестировщик мобильных приложений на андроиде, для проверки приложения кешбек сервиса https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yamaneta2.android - Тестирование при слабом и пропадающем интернете - Тестирование авторизации/регистрации через соц сети - Тестовые заказы ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо выполнить небольшое задание по тестированию. Язык выполнения. Python + Selenium WebDriver Срок выполнения 24 часа от начала работы. Подробности задания в личку.Тестирование ПО1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $50
Программа официально одобрена плеймаркетом, на рынке уже больше года. Вкратце о работе - Наши пользователи начали жаловаться о том, что приложение начинает глючить во время зарядки мобильного, поэтому тестировать работу приложения мы будем при ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
за каждый найденный в программе баг мы будем платить 400 рублейТестирование ПО29 заявокЗакрыт7 лет назад