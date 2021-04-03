Для помощи в проекте по разработке электронной очереди ищем тестировщика на не полную занятость, который сможет усилить нашу команду.Необходимые навыки опыт тестирования более одного годазнание httpумение тестировать API приложения без юзер интерфейсаумение работать с инструментами ...
Протестировать приложение на IOS
Здравствуйте!
Требуется подключится к Testflight по приглашению и протестировать приложение на удобство использования.
Требования к устройству смартфон IOS 13.0 или новее.
Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость работы.
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