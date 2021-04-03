Протестировать приложение на Mac

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт5 заявок708 просмотров

Ищу тестировщика на Mac.

Задача:

Необходимо протестировать приложение "LeaderTask: Планер, Список дел".

Нужно найти минимум 2 бага, повторить, зафиксировать это на видео и отправить мне. Оплата сдельная.

В дальнейшем рассмотрим сотрудничество на постоянной основе с 3 тестировщиками

ссылка на приложение:

https://apps.apple.com/ru/app/leadertask-organizer-to-do/id1537366700?l=ru

Аккаунт для тестирования:

логин - [email protected]

пароль - 12345678q

4 года назад
gvozdok
Иван 
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