Мы ищем активных молодых людей готовы работать и развивать свои умения. В нашу команду нужны python программисты для написания тестовых вариантов программ. Это работа с запросами к сайтам, тестирование в selenium и подобное. Мы ...
Протестировать приложение на Mac
Ищу тестировщика на Mac.
Задача:
Необходимо протестировать приложение "LeaderTask: Планер, Список дел".
Нужно найти минимум 2 бага, повторить, зафиксировать это на видео и отправить мне. Оплата сдельная.
В дальнейшем рассмотрим сотрудничество на постоянной основе с 3 тестировщиками
ссылка на приложение:
https://apps.apple.com/ru/app/leadertask-organizer-to-do/id1537366700?l=ru
Аккаунт для тестирования:
логин - [email protected]
пароль - 12345678q
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $800Тестирование ПО44 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1
Требуется подключится к Testflight по приглашению - далее запускать новые приложения и кликать на кнопку первого уровня каждый раз при получении ссылки - в моей учетной записи будет отображаться информация по ошибкам. Оплата - ...Завершен4 года назад
Необходимо решить задачу на Python. Обработка исключений и утверждения. Предлагайте стоимость.Завершен4 года назад
Суть задания – 1-Скачать и установить данное приложение (моя личная разработка хочу проверить ее работу на разных системах ПК!) 2-Запустить 3-Сделать скриншот и приложить его к заданию! ...Закрыт4 года назад
Бриф для тестирования Usability тестированиеМобильное приложение для фитнес-пользователей (В2С), помогает заниматься самостоятельно физической активностью, эмулируя занятия с персональным тренером. Через камеру распознает движения, определяет ошибки в упражнениях, подсказывает в реальном времени, как улучшить технику. ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно протестировать приложение на платформах: Android, iOS Приблизительный срок тестирования - 1-2 дня. Требуется сделать простые ручные тесты и составить отчет в виде таблицы. Необходимо протестировать мобильное приложение по след. ...Тестирование ПО17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна помощь в решении задачки на Python (азы). Очень желательно, чтобы исполнитель также мог описать свои действия - что он делал. Кто может помочь - пишите, пожалуйста, сразу стоимость Вашей работы. Спасибо.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна консультация начинающему автоматизатору. Написал пайплайн, который собирает полностью готовый золотой образ Windows для VDI со всем софтом, настройками, обновлениями etc. Теперь хочется придумать, как это все можно автоматически протестировать в первом приближении, ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Нужно настроить отправку репортов Allure через email в Jenkins Проект рабочий, репорт доступный на jenkins машине Уверен для того кто знает как все работает это дела на 20 минут Java/Selenide/Gradle/TestNGТестирование ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Задачи — Ручное функциональное тестирование новых и существующих сайтов, веб-приложений, мобильных приложений IOS/Android — Регрессионное и smoke тестирование — Разработка и поддержка тестовой документации (чек-листы, тест-кейсы, тест-планы) — ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт4 года назад