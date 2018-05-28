Русификация менеджера flock или slack

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт1 заявка149 просмотров

Требуется русифицировать менеджер flock. Ранее в нем была русская локализация, но из-за закона о переносе серверов ее отключили. Если не получиться, то помочь с русификацией slack. Выучить английский не предлагать) В заявке указать цену за работу.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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