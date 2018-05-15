Требуется хорошо знающий minecraft человек

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрытнет заявок168 просмотров

Требуется хорошо знающий minecraft человек (желательно державший сервер) для единоразового создания групп, а также написания permissions (Essentials) для них на существующую сборку модов.

7 лет назад
Paradoxall
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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