Необходим тестировщик на форум. Проверить надо програмные средства, верстку, функционал, кросс-браузерность. Бюджет определим в процессе беседы.
Тестирование программы
Требуются специалисты для тестирования небольшой программы для обработки фотографий с предоставлением подробного отчёта.
Требования к исполнителю:
1. Опыт работы с графическими редакторами.
2. Понимание основ обработки изображений.
3. Операционная система Windows - XP, Vista или Windows 7 на русском.
4. Опыт проведения тестирования ПО.
5. Наличие положительных отзывов.
Оплата по факту. План тестирования прилагаю.
Пожалуйста, указывайте в предложении вашу операционную систему.
Выбранный исполнитель
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