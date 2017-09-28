Условия Для участия в данном тестировании нужны граждане РФ, проживающие в данный момент на территории страны. Интересуют владельцы android (любая модель из: Samsung Xiaomi, Lenovo, Alcatel, Meizu) ...
Установить Silverlight на ноут через Teamviever
Есть необходимость запуска одного сайта, на котором функционал работает на основе Silverlight.
На ноутбуке стоит Windows 10, браузер Chrome
Кто знает по какой причине не хочет работать Silverlight, пишите.
Когда я захожу на страничку сайта, выходит вот такая ошибка http://easycaptures.com/fs/uploaded/1204/9795011565.jpg
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