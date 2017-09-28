Установить Silverlight на ноут через Teamviever

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрытнет заявок148 просмотров

Есть необходимость запуска одного сайта, на котором функционал работает на основе Silverlight.

На ноутбуке стоит Windows 10, браузер Chrome

Кто знает по какой причине не хочет работать Silverlight, пишите.

Когда я захожу на страничку сайта, выходит вот такая ошибка http://easycaptures.com/fs/uploaded/1204/9795011565.jpg

8 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров