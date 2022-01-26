Анализ и сравнение двух сайтов

Тестирование сайтовЗакрыт7 заявок591 просмотр
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https://docs.google.com/document/d/1kDRWLUlJGkB6GGcIvLJDxqmKXIdD0OyIqIFRoWrEczQ/edit?usp=sharing

2 года назад
dmitriyatwork
Дмитрий 
46 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 дня назад