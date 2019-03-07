Экспертная оценка финансового сервиса

Есть небольшой финансовый сервис. Нужно проанализировать юзабилити: страницы, переходы, отправляемые мэйлы, отбивки и т.д.

Необходимо подготовить отчет с описанием слабых мест сервиса и предложениями (в виде набросков/прототипов), как эти проблемы можно решить.

Пожалуйста, оставляйте заявки. Я сам свяжусь с заинтересовавшим меня кандидатом.

Спасибо.