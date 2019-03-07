Ускорение сайта

Сервис делается, готового ничего нет. Но встала проблема. Сервис - отложенная публикация в соцсетях. Там есть редактор. В редакторе можно сразу же задать размеры. 1. Сейчас возможность задать размеры сделано криво, непонятно. 2. Непонятно что делать, если у ...