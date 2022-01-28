Накрутка ответов в гугл формах

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Здравствуйте. Есть гугл форма https://forms.gle/bSrCaaCCRh1Y5iD68.

Необходимо заполнить и отправить 315 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика.

Цену и сроки предлагайте в сообщениях. Подробности по статистике в личку потенциальному исполнителю.

2 года назад
guest_1643821234591
2 года в сервисе
Был
2 года назад