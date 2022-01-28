Накрутка ответов в гугл формах

Доработать сайт необходимо. Работы не очень много. больше половины сделано. Человек заболел Ковид. Поэтому ищу кто доделает Интересует ручное тестирование портала податьвсуд.рф на загрузку страниц, работоспособность форм на разных браузерах и устройствах. Будет плюсом рекомендации по ...
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Здравствуйте. Есть гугл форма https://forms.gle/bSrCaaCCRh1Y5iD68.
Необходимо заполнить и отправить 315 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика.
Цену и сроки предлагайте в сообщениях. Подробности по статистике в личку потенциальному исполнителю.
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