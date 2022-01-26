Необходимо доработать сайт.

Тестирование сайтовЗакрыт8 заявок1036 просмотров
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Доработать сайт необходимо. Работы не очень много. больше половины сделано. Человек заболел Ковид. Поэтому ищу кто доделает

Интересует ручное тестирование портала податьвсуд.рф на загрузку страниц, работоспособность форм на разных браузерах и устройствах. Будет плюсом рекомендации по удобству пользования.Интересует стоимость и сроки исполнения.

2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
15 дней назад