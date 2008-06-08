Нужно исправить легкие ошибки на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок332 просмотра

Нужно исправить не большие ошибки в програмном коде сайта, работа легкая и займет от силы час.

Ошибки возникают при открытии сайта через IE в левом нижнем углу, щелкнув на восклицательный знак появляется меню с ошибками. Сайт www info-grandcasino ru Пробелы заменить на точки.

Работа выполняется следующим обращом скачиваем файл,устраняем в нем ошибки, отправляем мне на почту [email protected] и отписываемся здесь с вашим почтовым адрессом.

Чья работа меня устроит сразу свяжемся в аське и получите все файлы. Оплата будет произведена через безопасную сделку.

В личку не писать!

17 лет назад
Baldezar
Алексей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

pkg
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

pkg
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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