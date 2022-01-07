Проследить за вкладками боаузера

Добрый день! Нужно почистить сайт от вируса. Сайт сделан давно на joomla. Сейчас отключен, так как сайт начинает делать рассылку, хостинг отключает его. Напишите ваш опыт, стоимость. Для анализа работы - вышлю доступы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Ищем людей в помощь. Нужно проследить, чтобы в определенное время каждая из 50 вкладок браузера встала в очередь.
Работы на час. Пол часа обучение и ожидания начала. Как начнется, обычно за пол часа, нужно прощелкать все вкладки, обновить если нужно и убедиться, что сайт поставил в очередь(есть скриншот для примера).
Даём на этот час доступ на сервер, где будут открыты 50 вкладок браузера.
Оплата 1000 рублей.
Ближайшая дата: 25.01.22 в 20.00 мск. В месяц такая помощь нужна 1-2 раза. Но если сработаемся, может быть и другая не сложная сдельная работа.
Оплата на карту или другую платежную систему.
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