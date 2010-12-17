Проверка на кросс-браузерность, юзабилити, ошибки ввода информации, работы с пользовательским интерфейсом. Подробности в ПС. Срок 2 дня.
Решить проблему 503 ошибки / Битрикс
www.saniks.ru - работает на Битриксе (последняя версия), хостится на www.newhost.ru. Недели 2 назад начали вылетать 503 ошибки. Вылетают в разных частях сайта, вчера гарантировано при попытке захода на форум, а вообще закономерность отследить не получается.
Хостер говорит: "на сервере всё впорядке, проблема на вашей стороне".
Задача:
1. Проанализировать работу движка и хостинга и выявить проблему.
2. Устранить проблему из корня - так, чтобы она больше не появлялась.
Кандидаты:
1. Должны иметь опыт подобных работ и обладать сертификатами Битрикса.
2. Уже по описанию представлять, как проблема решается. (Если вы даже не представляете, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, лучше не беритесь вообще.)
3. Заранее определить цену и сроки.
Все ответы только в проект. Личку и мессенджеры не читаю.
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