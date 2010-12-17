Решить проблему 503 ошибки / Битрикс

www.saniks.ru - работает на Битриксе (последняя версия), хостится на www.newhost.ru. Недели 2 назад начали вылетать 503 ошибки. Вылетают в разных частях сайта, вчера гарантировано при попытке захода на форум, а вообще закономерность отследить не получается.

Хостер говорит: "на сервере всё впорядке, проблема на вашей стороне".

Задача:

1. Проанализировать работу движка и хостинга и выявить проблему.

2. Устранить проблему из корня - так, чтобы она больше не появлялась.

Кандидаты:

1. Должны иметь опыт подобных работ и обладать сертификатами Битрикса.

2. Уже по описанию представлять, как проблема решается. (Если вы даже не представляете, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, лучше не беритесь вообще.)

3. Заранее определить цену и сроки.

Все ответы только в проект. Личку и мессенджеры не читаю.