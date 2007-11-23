Тестирование XMEST

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки224 просмотра
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Внимание!

С 20 до 25 ноября 2007 года проводится акция: найди баг и заработай.

Правила акции:

Регистрируетесь на XMEST.ru тестируете работоспособность сервиса, если находите ошибки, создаёте топик на форуме и отписывайте найденные ошибки.

Все ошибки которые не обсуждались ранее оплачиваются.

Кому требуется, пополним баланс, пишите в личные или сюда.

Оплата от 0.5 до 10$ в зависимости от найденной ошибки или полезного совета.

Самому активному участнику ПРИЗ.

Приятного тестирования.

С уважением, администрация XMEST.ru

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
day7
45 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Спасибо за тестирование, нашёл две ошибки, обе учёл. Приятный в общении. Советую.
Грамотный и внимательный работодатель 10+ Приятно работать
Ptitsa
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
Спасибо за работу. Приятная девушка, хорошо работает, грамотно всё объясняет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Игорь.
Отличный заказчик. Грамотная оценка работы и своевременная оплата
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