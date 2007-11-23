Тестирование XMEST

Внимание!

С 20 до 25 ноября 2007 года проводится акция: найди баг и заработай.

Правила акции:

Регистрируетесь на XMEST.ru тестируете работоспособность сервиса, если находите ошибки, создаёте топик на форуме и отписывайте найденные ошибки.

Все ошибки которые не обсуждались ранее оплачиваются.

Кому требуется, пополним баланс, пишите в личные или сюда.

Оплата от 0.5 до 10$ в зависимости от найденной ошибки или полезного совета.

Самому активному участнику ПРИЗ.

Приятного тестирования.

С уважением, администрация XMEST.ru