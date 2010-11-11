Тестировщик веб проектов

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки250 просмотров
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Нужен человек готовый взять на себя обязанность по тестированию проектов на юзабилити, техническую состоятельность и соответствие техническому заданию.

Просьба сразу озвучивать стоимость работ, портфолио и возможные предложения по сотрудничеству.

13 лет назад
ideni
Денис 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов
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