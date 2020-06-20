Перевести аудио в текстовый формат

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Закрыт1 заявка948 просмотров

Добрый день, есть возможность за два дня перевести аудио в текстовый формат 191 минута, оплата по вашему тарифу. Качество хорошее 

5 лет назад
KseniyaTasheva
Ксения 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад